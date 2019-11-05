Галкина и Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Следствие отказалось привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Адвокаты обвиняемого Хидирнеби Казуева внесли певца и артистку в список свидетелей, которых хотели вызвать в суд, однако следствие отказало им в ходатайстве. Защита хотела привлечь к делу в качестве свидетеля и самого Киркорова, но это адвокатам тоже не удалось. На предварительном слушании они вновь намерены просить суд пригласить на процесс Галкина, Пугачеву и Киркорова.

Помимо Казуева по делу проходят еще два обвиняемых — Габибула Халдузов и Самир Ибрагимов. По версии следствия, в октябре 2016 года они создали террористическую ячейку и стали обсуждать подготовку теракта на концерте Киркорова. Казуев изготовил пять бомб, однако место концерта было оцеплено полицейскими, поэтому обвиняемые не смогли установить взрывные устройства.

В марте 2019 года Казуев заявил, что взрывы на концерте Киркорова заказал Галкин, который якобы хотел убить певца из ревности к Пугачевой. Обвиняемый утверждал, что шоумен подошел к нему в Москве и предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова, на что Казуев согласился, однако позже передумал устраивать теракт, поскольку опасался большого количества жертв.

Филипп Киркоров был третьим мужем Аллы Пугачевой, их брак продлился с марта 1994 по февраль 2005 года. В 2011-м певица вышла замуж за Максима Галкина, супруги воспитывают двоих детей.

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