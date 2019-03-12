Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова

Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале. Об этом во вторник, 12 марта, адвокат одного из обвиняемых Исрафил Гададов сообщил «Интерфаксу».

Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов были задержаны осенью 2017 года и помещены под арест. В зависимости от роли каждого их обвинили в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности, организации и участии в террористическом сообществе и подготовке теракта.

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Кроме того, фигуранты обвиняются в содействии терроризму, участии в деятельности террористической организации, создании и участии незаконного вооруженного формирования, а также в незаконном приобретении и хранении оружия, изготовлении взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении.

По данным следствия, Казуев, Халдузов, Ибрагимов и Магомедов объединились с целью осуществления террористической деятельности в составе запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

В мае 2017-го все они, не считая Магомедова, намеревались совершить теракт на концерте артиста Киркорова, который был запланирован на 6 июля того же года. Для осуществления задуманного обвиняемые собирались использовать самодельную взрывчатку. Однако им не удалось проникнуть в подготовленный для выступления зал из-за полицейской охраны.

По словам адвоката, обвиняемые отрицают свою причастность к вмененным им преступлениям. В частности, Казуев заявил следствию, что вовсе не планировал совершать теракт и ставил своей целью убийство артиста Гададова, а также отметил: он и его сообщники отказались от задуманного, поскольку предвидели большое количество жертв.

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