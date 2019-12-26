Пугачева снялась в новогоднем фильме Ивлеевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева снялась в новогоднем фильме блогера и телеведущей Насти Ивлеевой. Об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

По словам Примадонны, Ивлеева сняла веселый и легкий фильм. Ролик под названием «Поездатый Новый год» опубликован на YouTube. Артистка играет себя: угощает знаменитых гостей праздничными блюдами, общается и шутит с гостями.

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По сюжету Ивлеева оказывается в одном вагоне поезда с Максимом Галкиным и блогером Киевстонером. Они играют обычных людей. В ночь на 1 января каждый из персонажей загадывает желание и под Новый год они исполняются. Так, герой Галкина оказывается в замке среди знаменитостей, а его супругой оказывается Пугачева.

В картине также приняли участие юморист Гарик Харламов, певец Артур Пирожков, композитор Игорь Николаев и другие. С момента публикации 25 декабря YouTube-фильм набрал более 1,8 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что Пугачева отказалась выступать в новогоднюю ночь на российском телевидении. По словам ее директора, артистка не будет петь в «новогодних огоньках». В прошлый Новый год Пугачева исполнила на Первом канале песню «Я летала».

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