Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках по телевидению

Народная артистка СССР Алла Пугачева не будет выступать в новогоднюю ночь на российском телевидении. Об отказе от участия в новогодних огоньках «Комсомольской правде» сообщила ее директор.

«Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках"», — сказала изданию представительница певицы Елена Чупракова. В «Комсомольской правде» заметили, что у Пугачевой было много активностей в этом году — юбилейный концерт, телевизионные съемки для Первого канала и выход фильма «Тот самый концерт».

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В предыдущей новогодней ночи, 1 января 2019 года, Пугачева принимала участие. Она исполнила песню «Я летала» на Первом канале.

В январе 2017 года на сайте change.org появилась петиция от жителя Ростова-на-Дону Вадима Манукяна. Он раскритиковал новогодний эфир с участием Пугачевой и призвал руководство Первого канала разнообразить праздничные трансляции новыми артистами. Обращение поддержали более 150 тысяч человек.

Певец и бывший муж примадонны Филипп Киркоров назвал такое обращение «мерзостью», а автора назвал «завистливой дрянью» и «мразотой». Сама артистка лишь опубликовала видеозапись со своими тапками, призвав поклонников не переживать из-за произошедшего. Позднее Манукян принес исполнительнице извинения.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявлял, что претензии молодых людей ему понятны. Однако, по его словам, основной аудитории канала — от 45 лет и старше — интересен именно такой контент. Эрнст также сравнил певицу с оливье на новогоднем столе, пояснив, что Пугачеву так же ждут на экране из года в год.

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