Названы самые популярные районы Москвы для покупки жилья

По итогам 2019 года самыми популярными районами «старой» Москвы для покупки жилья на первичном рынке стали Ярославский район, Ново-Переделкино и Нагатинский Затон. Об этом говорится в материале компании «Азбука жилья», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

В Ярославском было заключено 1017 договоров долевого участия (ДДУ), в Ново-Переделкине — 778, в Нагатинском Затоне — 709. Причинами привлекательности этих районов эксперты называют низкую стоимость в новых проектах и развитие метро, в частности, МЦК и МЦД. В десятку также вошли Метрогородок, Котловка, Очаково-Матвеевское, Щукино, Соколиная Гора, Останкинский район и Черемушки.

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Наименьшее количество продаж зафиксировано в Коньково, Перово и Фили-Давыдково. За прошедший год здесь не заключили ни одной сделки. В Коньково и Перово закончились новостройки, а в Фили-Давыдково продажи в новом проекте стартовали только в начале 2020-го. Также в «антирейтинг» вошли Преображенское, Алтуфьевский, Ломоносовский, Гагаринский районы, Царицыно, Теплый Стан и Марфино. Здесь количество зарегистрированных ДДУ в среднем сократилось на 95 процентов.

Средняя стоимость квадратного метра в этих десяти районах составляет 265,9 тысячи рублей. Минимальная стоимость «квадрата» в 95 тысяч рублей зафиксирована в ЖК «Барбарис», а максимальная — 476,5 тысячи рублей — в ЖК «Ленинский 38».

Ранее Восточное Бирюлево, Дмитровский и Орехово-Борисово Южное признали районами Москвы с самыми доступными ценами на новостройки. В Новой Москве дешевле всего обойдется жилье в поселениях Новофедоровское, Первомайское и Марушкинское.

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