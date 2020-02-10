Россиянка провалилась к соседям сквозь пол квартиры в новостройке

В городе Анива Сахалинской области россиянка провалилась к соседям сквозь потолок разваливающейся новостройки. Об этом сообщает информационное агентство Sakhalin.info.

Дом №4 на улице Гоголя сдали три года назад, однако здание пребывает в плачевном состоянии. Объект построили на болоте, фундамент «гуляет», а стены постоянно покрываются трещинами. По информации агентства, дом не падает только потому, что «опирается» на соседнее здание.

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«У нас идет капитальный ремонт, в моей квартире были проваленные полы. Сняли стяжки и обнаружили две ямы. Я разговаривала с рабочим, оступилась и попала в яму. Провалилась, и сейчас сижу у хирурга на приеме с большой гематомой. Я считаю, что этот дом непригоден для жизни», — поделилась потерпевшая. На месте падения женщины за несколько секунд до этого стоял ребенок, который отошел на кухню попить. Мальчик не пострадал.

Такие дыры в полу есть в каждой квартире: у кого-то они появились сразу, у кого-то после того, как залили соседи. Всего на капремонт здания, в частности, восстановление стяжки пола, было выделено почти 12 миллионов рублей. Однако жильцы считают, что дом надо не восстанавливать, а расселять. В помещениях необходимо как минимум заново запенивать окна, устранять защемление кладки (пустоты в несущей конструкции) и неправильную установку труб отопления.

В компании-заказчике работ заявили, что по делу будет назначена проверка, а стройка контролируется прокуратурой. Местные жители утверждают, что никаких контролеров не видели.

В октябре прошлого года в Рубцовске (Алтайский край) сквозь крышу двухэтажного дома в квартиру провалился коммунальщик. Мужчина устранял на чердаке последствия некачественного капитального ремонта.

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