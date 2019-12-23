Многоэтажку в российском городе затопило из-за отсутствия крыши

В Барнауле в доме №27 по улице Дзержинского произошла коммунальная авария. На жителей верхних этажей с потолка полилась грязная вода, а электропроводка начала искрить. Проблемы в российской многоэтажке начались еще в 2013 году, когда весной в здании провалилась крыша, пишет Altapress.

Из-за обрушения крыши прорвало трубы с кипятком, горячая вода залила верхние этажи. Месяцем позднее управляющая компания поставила временные заплатки из тонкого металлопрофиля и пообещала, что к зиме сделает новую кровлю. Но старую сняли только спустя шесть лет — в 2019-м. За это время у дома сменилось две управляющие компании. Нынешняя заявила, что завершит ремонт к марту 2020-го.

«Мы переживали, как будем зимовать с открытой крышей. На что они ответили: «Не беспокойтесь, главное, чтобы не пошел дождь», — поделилась в беседе с изданием одна из жительниц дома Эмилия Некрасова. Однако строители установили наверху новую стропильную систему и ничем ее не накрыли. Трубы с горячей водой проходят по чердаку — он открыт. Снег от контакта с теплыми трубами растаял. Это и привело к тому, что квартиры вновь затопило из-за отсутствия крыши.

Семья Некрасовой просто съехала из своего жилья: в помещении все дымилось (замкнуло электричество), бытовая техника и мебель пришли в негодность. Жильцы боялись находиться дома, в частности из-за того, что их дети болели и мерзли. «Управляющая компания принимает заявки удаленно, но нашу не приняли. А компания, которая занимается ремонтом крыши, похоже, забыла наш адрес и не может найти дом. Мы с жильцами обратились в городскую администрацию. Нам сказали, что нашу заявку будут рассматривать в течение 30 дней», — сказала женщина.

В октябре в Кировске Мурманской области из-за прорыва трубы на техническом этаже затопило горячей водой целое крыло девятиэтажки. Прорыв был насколько сильным, что вода просочилась даже сквозь стены здания наружу.

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