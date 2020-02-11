Названа цена квартиры в центре Москвы

Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке в Центральном административном округе Москвы составляет 703,3 тысячи рублей. Об этом сообщается в материале компании Est-a-Tet.

За прошлый год данный показатель вырос на 14 процентов. В настоящее время в ЦАО продаются квартиры в 97 проектах (всего 169 корпусов), притом среди них вообще нет лотов массового сегмента. На премиальную категорию приходится 41 процент предложения, на элитную — 40, а оставшиеся 19 процентов — это бизнес-класс.

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Квадратный метр данного сегмента в центре столицы в среднем стоит 304 тысячи рублей, премиум-класса — 561 тысячу рублей. «Квадрат» элит-класса обойдется будущему владельцу более чем в один миллион рублей.

Наиболее востребованными проектами по итогам 2019 года стали ЖК Headliner, CITY PARK и Neva Towers. Самым доступным проектом является апарт-комплекс Loft FM, где можно купить студию площадью 15,4 «квадрата» за 3,9 миллиона рублей.

Больше всего экспозиции сосредоточено в Пресненском районе столицы — 38 процентов. На втором и третьем месте расположились Хамовники и Якиманка с долей 12 и 11 процентов соответственно. В структуре сделок 56 процентов приходится на Пресненский район, 16 процентов — на Басманный, 12 процентов — на Хамовники.

На начало 2020 года самой дорогой квартирой Москвы стал пентхаус площадью 735 квадратных метров в строящемся доме на Патриарших прудах. Цена объекта — 2,4 миллиарда рублей.

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