Названа минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

В феврале 2020-го самая дешевая съемная квартира в российской столице — «однушка» в спальном районе Южное Бутово, расположенном за МКАД. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные «Ленте.ру».

Лот общей площадью 38 квадратных метров предлагается арендаторам по ставке 24 тысячи рублей в месяц. Квартира расположена на втором этаже 18-этажного панельного дома, в ней есть все необходимое. До ближайшей станции метро — «Бульвар Дмитрия Донского» — 15 минутах транспортом. Как отмечают риелторы, жилье в хорошем состоянии.

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На втором месте рейтинга квартир с минимальной стоимостью аренды — также «однушка» в Южном Бутово, на улице Адмирала Лазарева, в 10 минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова». 42-метровый объект сдается за 25 тысяч рублей в месяц. В квартире есть наборная мебель, электроплита и холодильник на кухне. В комнате установлен телевизор, обстановка отсутствует.

Третью строчку списка заняла «однушка» со стоимостью найма 26 тысяч рублей, которую риелторы назвали чистой и уютной: это меблированная квартира со всей необходимой бытовой техникой, расположенная на девятом этаже панельной 12-этажки на Челябинской улице, в пяти минутах транспортом от станции метро «Новогиреево». Общая площадь объекта — 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что за 2019-й ставки аренды жилья в 70 крупнейших городах России выросли в среднем на 5-7 процентов. В прошлом году съемные «однушки» подорожали почти повсеместно — в 65 городах, в пяти подешевели. Особенно взлетели цены в Новокузнецке, Череповце, Астрахани, Воронеже, Ярославле, Чебоксарах, Якутске, Оренбурге, Омске и Махачкале.

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