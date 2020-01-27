Определены ставки аренды самых дешевых квартир в Москве

В январе 2020-го самые дешевые съемные квартиры в границах «старой» Москвы (без учета предложений на присоединенных территориях) предлагаются по цене 20 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ-Аренда», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Столько просят, например, за 40-метровую «однушку» в районе Ивановское. Квартира в жилом состоянии, в ней есть необходимая мебель, минимум бытовой техники. За эту же сумму можно арендовать однокомнатный объект без мебели площадью 38 квадратных метров в Южном Бутово.

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За 23 тысячи рублей в месяц предлагается однокомнатный лот в районе Восточное Бирюлево или малогабаритная квартира площадью 20 квадратных метров в районе Гольяново. По ставке 24 тысячи рублей в месяц сдается «малогабаритка» (15 квадратных метров) на улице Буракова у станции метро «Семеновская». Столько же просит хозяин квартиры площадью 14 квадратных метров на улице Генерала Карбышева (метро «Октябрьское Поле»).

Как отмечают в «МИЭЛЬ», ставки аренды комфортных вариантов — с ремонтом, оснащенных качественной техникой и мебелью, — в Москве начинаются от 26 тысяч рублей в месяц.

Ранее была определена средняя стоимость аренды квартир экономкласса в Москве: по итогам 2019-го она составила 30 тысяч рублей для «однушек», для двухкомнатных — 40 тысяч, «трешек» — 50 тысяч в месяц. Риелторы не ожидают существенного колебания цен на столичном рынке аренды в течение 2020 года.

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