Россиянки обогатились на несуществующем жилье и отправились под суд

В Волгограде три молодые женщины сформировали преступную группу, чтобы мошенническим способом зарабатывать на потенциальных арендаторах жилья. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.

Россиянки, которые уже признали свою вину, обманули около 70 человек и обогатились, по оценке правоохранительных органов, на 300 тысяч рублей. Как выяснили следователи, лжериелторы (старшей из них 31 год) сняли офис и размещали в интернете объявления о сдаче несуществующих квартир в аренду. С желающих снять жилье они брали плату за риелторские услуги в размере 5 тысяч рублей. После этого квартиросъемщику выдавался телефонный номер якобы хозяина квартиры. Дозвониться по этому номеру было невозможно.

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При обращении в офис обманутых лиц женщины отказывались вернуть уплаченные средства, мотивируя это тем, что, предоставив телефон собственника жилья, они свою работу в качестве посредника добросовестно выполнили. Отчаявшиеся граждане пожаловались в полицию.

Стражи порядка оперативно пресекли незаконную деятельность лжериелторского агентства. В отношении его учредительниц возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Установлено, что полученные от пострадавших средства женщины тратили на личные нужды. Злоумышленницы отправятся под суд, им грозит уголовное наказание в виде шести лет лишения свободы.

В конце декабря 2019-го деятельность аналогичной преступной группы была пресечена в Москве. По информации полиции, ежедневно столичные лжериелторы зарабатывали около 200 тысяч рублей. В отношении членов банды возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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