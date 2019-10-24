Россиянки нашли способ заработать 40 миллионов рублей на чужом жилье

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Дзержинский районный суд Волгограда признал местных жительниц Ирину Ирикинову и Ольгу Аржанову виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Женщины представлялись риелторами и предлагали волгоградцам купить жилье по сниженным ценам. Мошенницы уверяли горожан, что имеют необходимые связи для включения своих клиентов в государственные жилищные программы. Чтобы воспользоваться этим ресурсом, женщины предлагали передать им часть стоимости квартиры «для дальнейшей передачи сотрудникам органов местного самоуправления», отмечается в сообщении прокуратуры.

Своим жертвам волгоградки показывали фотографии квартир, размещенные в интернете. С желающими заключить сделку Ирикинова и Аржанова заключали фиктивные договоры купли-продажи, а все полученные деньги тратили на собственные нужды. Женщинам удалось обмануть 77 человек на общую сумму более 39 миллионов рублей.

Ранее в Казани предъявили обвинение по делу о мошенничестве двум местным жительницам, работавшим в агентстве недвижимости. По версии следствия, женщины совершили серию мошенничеств, включая присвоение средств клиентов, незаконное оформление займов под залог жилья и обман кредитной организации. Ущерб в результате этой деятельности оценивается в 100 миллионов рублей.

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