Россиянки нашли способ обогатиться на 100 миллионов рублей

В Казани состоялось заседание суда по делу сотрудниц местного агентства недвижимости. Лилию Мельникову и Марию Шергину обвиняют в серии эпизодов мошенничества, совокупный ущерб по которым следствие оценивает в 100 миллионов рублей. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Дело слушается в Ново-Савиновском суде. Женщин обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества, которые, по версии следствия, были организованы в период работы Мельниковой и Шергиной в агентстве недвижимости «Ипотека-Элит». В деле пятеро потерпевших (три физических и два юридических лиц), одно из которых — банк «Союз». Мельникова обвиняется по четырем эпизодам, Шергина — по двум.

Материалы по теме Бабки — не вопрос Кто хочет запретить пенсионерам продавать квартиры

При этом, как уточняет издание, в отношении Лилии Мельниковой одновременно слушается дело о мошенничестве и в Вахитовском суде Казани. У женщины уже имеется четыре судимости, все они погашены.

Мельниковой и Шергиной вменяется ряд мошенничеств с жильем — от незаконно оформленных займов гражданам под залог недвижимости до присвоения крупных сумм, взятых якобы в обеспечение сделки с жильем. Банк «Союз» обвиняет бывших риелторш в подделке договоров займа, которые были выкуплены кредитной организацией.

В ходе заседания по делу не было оглашено обвинительное заключение, подчеркивает корреспондент «Вечерней Казани», отмечая, что этому поспособствовало вмешательство адвоката Мельниковой, который не успел ознакомиться с материалами дела. Следующее заседание намечено на 24 сентября 2019-го.

В 2017 году в Казани обезвредили группировку «черных риелторов», которые обманом присваивали чужое жилье. Их жертвами становились преимущественно одинокие и социально неблагополучные горожане. У задержанных изъяли наручники, электрошокеры и бейсбольные биты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru