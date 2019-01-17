Укравшую десяток квартир россиянку оштрафовали на 200 тысяч рублей

В Пермском крае суд вынес приговор 44-летней жительнице Соликамска, признанной виновной в совершении 19 эпизодов мошенничества с жильем. Женщина выплатит в казну штраф в размере 200 тысяч рублей и отправится в колонию. Об этом сообщается на сайте краевой прокураторы.

Как выяснили следователи, мошенница орудовала на территории Соликамского городского округа в 2015-2018 годах. Она подыскивала граждан — собственников квартир, остро нуждавшихся в деньгах, убеждала их заключить с ней договор на отчуждение имущества, получить деньги у банка под залог недвижимости, а через некоторое время выкупить жилье обратно.

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В действительности возвращать квартиры владельцам аферистка не собиралась: получив право на распоряжение недвижимым имуществом, она вместе с соучастниками продавала его третьим лицам. Таким образом женщине удалось заключить более 10 незаконных сделок и получить 17,3 миллиона рублей. В результате 17 потерпевших лишились своего жилья.

Суд приговорил мошенницу к штрафу и шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Уголовные дела в отношении ее подельников пока находятся на рассмотрении. В ходе следствия некоторые из похищенных квартир удалось вернуть пострадавшим.

В ноябре 2018-го банда из 16 «черных риелторов», убивавших собственников жилья, была задержана в Москве. Злоумышленники орудовали на территории Московской и Тверской областей, за это время их жертвами стали девять человек.

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