Россиянка заняла денег у подруги и лишилась квартиры

В Сыктывкаре утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обманным путем похитившей недвижимость знакомой, сообщает портал «Pro Город».

Потерпевшая в 2014 году взяла взаймы у подруги, работавшей риелтором, 80 тысяч рублей. Риелтор согласилась дать деньги, но предложила большую сумму — 300 тысяч. Взамен она попросила переоформить на нее принадлежавшую жертве квартиру — якобы для гарантии возврата долга.

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Пострадавшая согласилась на выдвинутые условия и переписала недвижимость стоимостью около 3 миллионов рублей на имя подруги. Риелтор перевела потерпевшей 150 тысяч рублей, а затем под ложным предлогом попросила ее подписать расписку о том, что она якобы получила от нее еще 2,7 миллиона рублей.

Таким образом квартира перешла в собственность риелтора. Впоследствии ее подруга, поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в правоохранительные органы. Прокуратура обвиняет предполагаемую аферистку в мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилье. Максимальное наказание, грозящее мошеннице, — десять лет лишения свободы.

В июле текущего года в нечистоплотности заподозрили риелтора из Екатеринбурга, которая взяла взаймы у 15 человек более 160 миллионов рублей и скрылась. Ее объявили в розыск.

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