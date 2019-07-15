Россиянка заняла у знакомых 160 миллионов рублей и сбежала

Полиция Екатеринбурга разыскивает женщину, которая заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей и скрылась. Об этом в понедельник, 15 июля, со ссылкой на городское управление МВД сообщает РИА Новости.

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В минувшем мае в полицию Екатеринбурга поступило около 15 заявлений от горожан, которые рассказали, что в апреле и мае их 48-летняя знакомая Ольга Хорошун заняла у них крупные суммы денег (всего более 160 миллионов рублей) под предлогом совершения крупной сделки с недвижимостью. Однако позже женщина перестала выходить на связь.

Полиция начала поиск Хорошун. По данным ведомства, в мае она вместе с мужем и сыном покинула Екатеринбург, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

11 июля сообщалось, что Марат Хайруллин, муж кассирши из Башкирии, подозреваемой в хищении около 24,5 миллиона рублей, отправлен под домашний арест на два месяца.

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