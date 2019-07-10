Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят». Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Предполагается, что некоторые подробности, о которых упомянул мужчина, могут повлиять на ход расследования. По словам Марата Хайруллина, он загнал всю свою семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе, и сам уговорил супругу пойти на воровство.

Хайруллин уточнил, что изначально уговорил жену похитить из банка 50 тысяч рублей, чтобы отыграться. Однако позднее «снежным комом» ему потребовалось в общей сложности почти 25 миллионов рублей.

Мужчина заявил, что решился на общение с журналистами и выступление на телевидении, чтобы попросить россиян о финансовой помощи. Он надеется собрать необходимую сумму, чтобы вернуть деньги банку. По его словам, его жена ни в чем не виновата.

Семья Хайруллиных с двумя детьми пропала в конце мая из города Салавата. В отношении Луизы Хайруллиной было возбуждено уголовное дело о хищении 24,5 миллиона рублей из отделения банка, где она работала кассиршей. Женщину задержали в Казани 4 июля. Она отказалась давать какие-либо показания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!