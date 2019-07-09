Проигравший украденные миллионы муж кассирши решил обогатиться у Малахова

Муж кассирши Луизы Хайруллиной, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где она работала, примет участие в телепрограмме Андрея Малахова, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия 1».

«Съемки программы идут», — сказали в пресс-службе телеканала в ответ на вопрос об участии мужа Хайруллиной в передаче Малахова. При этом на канале не уточнили сроки выхода выпуска с его участием в эфир «России 1».

Ранее сообщалось, что супруг проиграл все деньги в азартные игры, а теперь намерен поехать в Москву на телевидение и просить у россиян помощи в сборе средств для возврата банку.

Луиза Хайруллина пропала вместе с мужем и двумя детьми в конце мая. По версии следствия, она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом кассирша удалила почти все свои страницы в соцсетях.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Хайруллину задержали 4 июля в съемной квартире в Казани вместе с мужем и детьми.

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