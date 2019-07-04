Пропавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали

Кассиршу банка из Башкирии Луизу Хайруллину, пропавшую после кражи более 20 миллионов рублей, задержали в Казани. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Ленте.ру».

Женщина скрывалась на съемной квартире вместе с мужем и детьми. Сейчас Хайруллина находится под следствием, местонахождение похищенных денег пока неизвестно.

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Ранее 25 июня полиция обнаружила автомобиль Хайруллиной в гараже ее отца. Он заявил, что давно не заглядывал в помещение и не видел автомобиль. В машине было найдено постельное белье. Полицейские предположили, что она скрывалась в гараже отца некоторое время.

Луиза Хайруллина пропала вместе с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. За любую информацию о ней пообещали награду в один миллион. Отец Хайруллиной убежден, что она не могла пойти на преступление намеренно. Он настаивает, что кто-то заставил его дочь совершить кражу.

Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи. В сети появился хештег #runluizarun («беги, Луиза, беги») — им отмечают публикации, в которых пишут об исчезнувшей и ее семье.

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