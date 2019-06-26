Хакера вычислили из-за случайно потерянной вещи

Полиция Бельгии раскрыла личность хакера благодаря случайно оброненному им USB-флеш-накопителю. Об этом пишет ZDNet.

Правоохранители нашли флешку в 2014 году рядом с банком Crelan в городе Румбеке. Хранящиеся на ней файлы позволили им не только раскрыть личность преступника, но и доказать его причастность к нескольким хакерским атакам. В документах полиции мужчина фигурирует как Брехт С. (Brecht S.).

Согласно данным с накопителя, а также информации, полученной во время обыска в доме Брехта, мужчина не раз подвергал DDoS-атакам сайт банка Crelan, из-за чего веб-страница компании была недоступна на протяжении нескольких часов.

Хакер объяснил это местью за то, что с аккаунта его матери исчезли 300 тысяч евро (около 21,4 миллиона рублей) после развода с отцом. По словам мужчины, он пытался проконсультироваться по этому поводу с сотрудниками банка, но они отказали ему в личной встрече.

Кроме того, Брехт проводил DDoS-атаку на магазин пиццы, пытаясь таким образом вымогать у компании деньги. Полиция также установила, что мужчина состоял в двух хакерских группах: Cyber Crew и Anonymous Belgium. Бельгиец помогал им в том числе проводить атаки на сайт Международной федерации футбола (ФИФА) перед чемпионатом мира по футболу 2014 года.

За киберпреступления Брехта приговорили к 18 месяцам тюрьмы, а также выплате штрафа в размере 3 тысяч евро (примерно 214 тысяч рублей). За поджог мужчина проведет за решеткой еще три года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!