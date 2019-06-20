Украинские хакеры атаковали прямую линию с Путиным

Call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке из-за рубежа. Об этом сообщили в ходе мероприятия, трансляцию которого ведет РИА Новости.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, атака была проведена с территории Украины. «DDos-атака, которая положила приложение "Москва — Путину", была с Украины», — говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящий момент приложение работает в штатном режиме.

Представители компании «Ростелеком» уточнили, что на сall-центр были совершены две мощные атаки. Обе удалось отразить, и они не повлияли на работу прямой линии.

Прямая линия с президентом началась в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. Вопросы принимаются с 9 июня до конца мероприятия. Их можно отправить через сайт moskva-putinu.ru, мобильное приложение «Москва — Путину» и «ОК Live», официальные группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в виде СМС или ММС по номеру 8-800-200-40-40.

В прошлом году мероприятие состоялось 7 июня и продлилось более четырех часов. Тогда же был изменен формат линии: в студии не было гостей.

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