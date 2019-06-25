Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести-Башкортостан».

Машину нашли в гараже отца Хайруллиной. Он рассказал, что увидел автомобиль только сегодня, поскольку давно туда не заглядывал. В салоне находилось постельное белье. Полицейские предполагают, что женщина могла скрываться в гараже некоторое время.

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Луиза Хайруллина пропала вместе с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. За любую информацию о ней пообещали награду в один миллион. Отец Хайруллиной считает, что она не могла пойти на преступление намеренно. Он настаивает, что кто-то заставил его дочь совершить кражу.

Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи. В сети появился хештег #runluizarun («беги, Луиза, беги») — им отмечают публикации, в которых пишут об исчезнувшей и ее семье.

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