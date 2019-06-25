Россиянку соблазнили чемоданом евро

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения у 55-летней жительницы Иркутской области 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Женщина обратилась в дежурную часть с заявлением о преступлении.

По словам потерпевшей, она познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся гражданином Бельгии. Во время романтического общения «иностранец» пообещал жениться на россиянке. Он сказал, что отправил ей чемодан с миллионами евро, но на границе «что-то пошло не так». Жених уговорил женщину перевести «налог» на ввозимые в Россию финансы, и она взяла деньги в долг, получила кредиты в банке и перевела их на указанный «бельгийцем» счет в иностранном банке.

Обещанный чемодан с евро так и не прибыл.

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