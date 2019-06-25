Главу Всероссийского общества глухих обвинили в хищении 300 миллионов рублей

В Хамовническом суде Москвы начался процесс над президентом Всероссийского общества глухих (ВОГ) 71-летним Валерием Рухледевым, обвиняемым в хищении 300 миллионов рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, в уголовном деле также фигурируют бывшие сотрудники организации: Евгений Новосельцев, работавший главным юристом, и Татьяна Зембатова — начальник управления финансов. Они частично признали вину в причастности к хищению денежных средств при продаже и реконструкции зданий ВОГ в центре Москвы.

Рухледев настаивает на своей невиновности, заявляя, что его пытаются отстранить от руководства старейшей в России организации.

МВД возбудило уголовное дело о масштабных хищениях в ВОГ в январе 2018 года в связи с мошенничеством при продаже непрофильных активов. По данным следствия, Новосельцев с неустановленными лицами» причинил ущерб организации на 15 миллионов рублей. Затем в деле появился новый эпизод уже на 50 миллионов рублей, и по нему был задержан президент ВОГ.

Речь идет о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов о ремонте и реконструкции помещений организации.

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В ходе расследования ущерб вырос до 320 миллионов рублей.

Рухледева поначалу поместили под домашний арест, но потом в связи с нарушением им условий меры пресечения перевели в следственный изолятор. Его адвокат указывает, что он сам обратился в полицию, требуя возбудить уголовное дело в отношении сотрудников, которые расхищали деньги организации и оспорил в суде сделки по продаже здания, однако его самого сделали обвиняемым.

Валерий Рухледев работает в ВОГ с 1982 года, возглавил организацию в 1993 году. В 2016 году его избрали в комитет ООН по правам инвалидов. Рухледев — шестикратный чемпион Всемирных игр глухих по греко-римской и вольной борьбе. С 2013 года — президент Международного спортивного комитета глухих.

Общественная организация людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха была создана в СССР в 1926 году. В настоящее время у ВОГ 76 региональных отделений, которые обеспечивают интересы 230 тысяч граждан, страдающих глухотой. В составе организации 35 социально-реабилитационных предприятий, свыше 250 учреждений социально-культурного назначения, Театр мимики и жеста, санаторий в Сочи и базы отдыха по всей стране.

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