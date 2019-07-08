Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Супруг обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной рассказал о том, что проиграл украденные деньги в азартные игры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку», — отметил источник. Он также подчеркнул, что супруг Хайруллиной не хочет, чтобы жена попала в тюрьму. На данный момент женщина находится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо, добавил он.

Материалы по теме Беги, Луиза, беги! Как россиянка вынесла из банка миллионы, бесследно исчезла и стала звездой соцсетей

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи.

В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании похитительницы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!