Мужа сбежавшей с миллионами рублей кассирши отпустили

Супруга обвиняемой в хищении из банка более 20 миллионов рублей Луизы Хайруллиной, который больше месяца скрывался с ней и двумя детьми в Казани, отпустили домой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.

«Полиция не задержала мужа Хайруллиной, он сейчас в Салавате с детьми. Будет ли он привлечен к уголовной ответственности, пока неизвестно», — сказал агентству источник в правоохранительных органах Башкирии.

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Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из одного из филиалов Россельхозбанка, в котором работала старшим кассиром, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени.

В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине находилось постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании похитительницы. Местонахождение денег пока неизвестно. Отец Хайруллиной Рамиль Мулахметов сообщил, что ее муж заядлый игроман и имеет долги по кредитам.

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