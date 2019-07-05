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Муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши оказался должником

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Супруг кассирши банка из Башкирии Луизы Хайруллиной, похитившей более 20 миллионов рублей и сбежавшей с семьей, оказался заядлым игроманом и должником по кредитам. Об этом «Комсомольской правде» сообщил отец Хайруллиной Рамиль Мулахметов.

Он полагает, что его дочь и внуков могли похитить из-за долгов, держать в заложниках или даже убить. Новость о задержании успокоила его. «Никакой информации от местных следователей я получить не могу. Знаю, что дочь должны скоро доставить в Уфу, меня тоже должны доставить для разговора со следователями», — сказал Мулахметов.

Он добавил, что не знает, где в момент задержания находились супруг и дети Луизы.

По информации издания, о местонахождении беглецов оперативники узнали еще в конце июня. Все это время план задержания разрабатывался в условиях строгой секретности, чтобы не спугнуть похитительницу. Кроме того, выезд башкирских силовиков согласовывался через московское управление, что также откладывало задержание.

РИА Новости пишет, что ситуацию с детьми Хайруллиной взяла на личный контроль уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова. «Проведены дополнительные переговоры с главой города Салават и органами опеки. Все службы и специалисты готовы встретить детей и решить все вопросы защиты их интересов», — сказала она.

Ранее 5 июля стало известно, что местонахождение кассирши выдали собственные дети. Один из них позвонил своему деду, после чего правоохранительные органы отследили съемную квартиру в Казани, где скрывалась женщина с семьей.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи.

В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании похитительницы. Местонахождение денег пока неизвестно.

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