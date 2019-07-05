Задержание сбежавшей с миллионами рублей кассирши попало на видео

Видео: мвд.рф

Задержание кассирши банка из Башкирии Луизы Хайруллиной, похитившей более 20 миллионов рублей и сбежавшей с семьей, попало на видео. Оперативную съемку в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе МВД России.

Ранее отец Хайруллиной Рамиль Мулахметов сообщил, что супруг обвинямой оказался заядлым игроманом и должником по кредитам.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях, однако позже в Instagram появился аккаунт, где публикуются сообщения от ее имени. Пользователи поддерживают женщину и желают ей удачи.

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