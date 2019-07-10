МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии

Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину. Об этом в среду, 10 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания», — сообщила Волк.

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Волк также отметила, что в поимке Марата Хайруллина, о задержании которого сообщалось ранее, приняли участие сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Ранее 10 июля сообщалось, что Хайруллин дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят». По его словам, он загнал всю свою семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе, и сам уговорил супругу пойти на воровство.

Мужчина также заявил, что решился на общение с журналистами и выступление на телевидении, чтобы попросить россиян о финансовой помощи, а его жена ни в чем не виновата. Предполагается, что некоторые подробности, о которых упомянул Хайруллин, могут повлиять на ход расследования.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, где работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях. В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине находилось постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании предполагаемой похитительницы.

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