Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка в башкирском Салавате, задержан полицией. Об этом сообщил информированный источник, передает РИА Новости.

По его словам, Марата Хайруллина задержали в аэропорту Уфы. «Он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале, зная, что он прилетит из столицы», — пояснил собеседник агентства.

С мужем подозреваемой проводятся следственные мероприятия.

Отмечается, что ранее он находился в статусе свидетеля по делу, и его роль в преступлении установлена не была. Однако, по словам экспертов, ситуация могла измениться.

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Ранее 10 июля сообщалось, что Хайруллин дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят». По его словам, он загнал всю свою семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе, и сам уговорил супругу пойти на воровство.

Мужчина также заявил, что решился на общение с журналистами и выступление на телевидении, чтобы попросить россиян о финансовой помощи, а его жена ни в чем не виновата. Предполагается, что некоторые подробности, о которых упомянул Хайруллин, могут повлиять на ход расследования.

Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях. В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании предполагаемой похитительницы.

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