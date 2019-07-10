Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка в башкирском Салавате, задержан полицией. Об этом сообщил информированный источник, передает РИА Новости.
По его словам, Марата Хайруллина задержали в аэропорту Уфы. «Он приехал из Москвы, где участвовал в телешоу, полиция его ждала на аэровокзале, зная, что он прилетит из столицы», — пояснил собеседник агентства.
С мужем подозреваемой проводятся следственные мероприятия.
Отмечается, что ранее он находился в статусе свидетеля по делу, и его роль в преступлении установлена не была. Однако, по словам экспертов, ситуация могла измениться.
Ранее 10 июля сообщалось, что Хайруллин дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят». По его словам, он загнал всю свою семью в огромные долги, чтобы делать ставки на тотализаторе, и сам уговорил супругу пойти на воровство.
Мужчина также заявил, что решился на общение с журналистами и выступление на телевидении, чтобы попросить россиян о финансовой помощи, а его жена ни в чем не виновата. Предполагается, что некоторые подробности, о которых упомянул Хайруллин, могут повлиять на ход расследования.
Луиза Хайруллина пропала с мужем и двумя детьми в конце мая. Следствие считает, что она вынесла из отделения банка, в котором работала, около 24,5 миллиона рублей. Перед побегом Хайруллина удалила почти все свои страницы в соцсетях. В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании предполагаемой похитительницы.