Мужа сбежавшей с миллионами кассирши из Башкирии отправили под домашний арест

Марат Хайруллин, муж кассирши из Башкирии, подозреваемой в хищении около 24,5 миллиона рублей, отправлен под домашний арест на два месяца. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, меру пресечения мужчине избрал Орджоникидзевский районный суд города Уфы. Хайруллину предъявлено обвинение по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ.

10 июля мужа кассирши задержали в аэропорту города Уфы сотрудники регионального Управления уголовного розыска (УУР) и Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Республике Башкортостан.

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Ранее Хайруллин прилетел в Москву, чтобы поделиться эксклюзивной информацией с программой «Пусть говорят». По его словам, именно он загнал семью в огромные долги из-за ставок на тотализаторе и уговорил жену пойти на воровство.

Мужчина также отметил, что изначально просил супруг похитить из банка в Салавате 50 тысяч рублей, чтобы отыграться. Однако позднее «снежным комом» ему потребовалось в общей сложности почти 25 миллионов рублей.

После задержания подозреваемого были проведены следственные мероприятия, в том числе в городе Салавате — по месту преступления, а также в районах, где Хайруллин вместе с женой и детьми скрывался от правоохранительных органов. В настоящее время супруга задержанного обвиняется по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата») УК РФ и помещена в СИЗО. Ее адвокат не смог обжаловать решение об аресте своей подзащитной.

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