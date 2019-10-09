Россиянка отделалась условным сроком за хищение государственной недвижимости

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор лжериелтору Наталье Арефьевой. Женщина и шесть ее сообщников подделывали документы на частные дома в Курортном районе города и впоследствии продавали их третьим лицам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов (ОПС) города.

Как было установлено в ходе разбирательства, Арефьева являлась активной участницей организованной преступной группировки (ОПГ), созданной в 2017 году. Члены ОПГ систематически похищали чужое имущество — объекты недвижимости, находившиеся в государственной собственности.

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С помощью Арефьевой, в частности, был незаконно переоформлен жилой дом по адресу: Федотовская дорожка, 19А. Ущерб бюджету города от этого деяния составил 13,6 миллиона рублей. В общей сложности ОПГ украла у государства недвижимость на 57,5 миллиона рублей.

Злоумышленница признана виновной в хищении чужого имущества. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. Дела в отношении других фигурантов пока находятся на рассмотрении.

В июле текущего года в Нижегородской области осудили десять членов организованной преступной группировки (ОПГ) — черных риелторов и полицейских — за убийства, похищения людей, вымогательство и мошенничество. Семеро фигурантов дела получили от четырех лет и восьми месяцев до 19 лет лишения свободы. Еще трое подсудимых приговорены к условным срокам.

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