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15:16, 11 июля 2026Мир

Стало известно о возможной диверсии на железной дороге в Германии

DPA: Пожар на железной дороге в Германии мог вспыхнуть в результате диверсии
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Michael Probst / AP

Пожар на участке железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом в Германии мог вспыхнуть в результате диверсии. О возможной связи между возгоранием и действиями злоумышленников стало известно из публикации агентства DPA.

Утверждается, что ответственность за диверсию могла взять на себя группировка Angry Birds Commando — ее члены разместили соответствующее сообщение на платформе антиглобалистов Indymedia.

Как рассказывает агентство со ссылкой на власти, после пожара оказались повреждены сигнальные кабели. Из-за этого движение на участке было прекращено.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран, однако оглашение этой информации должно помочь предотвратить такой сценарий развития событий.

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