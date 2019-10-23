Россиянка лишилась жилья из-за чужого долга

Жительницу Костромы Татьяну Никитюк выселили из дома из-за долга по кредиту, оформленного ее матерью, Надеждой Матько. Об этом сообщает онлайн-издание «Подъем».

В 2008 году Матько взяла кредит на два миллиона рублей под залог недвижимости — принадлежавшей ей гостиницы, на развитие которой женщина собиралась потратить заемные средства. Через некоторое время гостиница сгорела, и банк переоформил залог на дом Матько, снесенный в 2005 году. Как уточняет издание, основанием для этого стали документы о собственности, которые сохранились у женщины, несмотря на утрату дома.

Впоследствии на участке, где раньше стоял дом Надежды Матько, ее дочь Татьяна Никитюк построила и оформила на себя другой дом. На октябрь 2019-го в нем проживали обе женщины, а также сестра и дети Никитюк. 21 октября всех жильцов принудительно выселили из дома сотрудники службы судебных приставов — силовики руководствовались решением суда о выселении из дома, выступающего предметом залога по просроченному кредиту.

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«Решения о выселении из этого дома нет — есть решение о выселении из дома, который был снесен еще в 2005 году. Суды не проверили, существует он или нет. Как можно выселить людей из несуществующего дома?» — прокомментировала изданию ситуацию адвокат семью Никитюк Ирина Ширкина, назвав решение о выселении «рейдерским захватом дома».

По словам юриста, ее клиентки намерены добиться возбуждения уголовного дела по статьям о самоуправстве и присвоении чужой собственности. На период судебных разбирательств семью пустили к себе соседи.

В 2017 году жительница Кировской области оказалась под угрозой выселения из квартиры из-за чужих долгов за ЖКХ. Выпускница детского дома поступила в колледж в другом городе, и на период учебы оставила ключи представителям городской администрации. Вернувшись через год, девушка обнаружила следы пребывания посторонних в квартире. Как выяснилось, жильцы оставили коммунальную задолженность в размере 100 тысяч рублей.

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