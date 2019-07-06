Мужчина лишился жилья из-за ошибки при установке бассейна

Житель Великобритании Стив Уолли (Steve Whalley) был вынужден съехать из своего дома после того, как неправильно наполнил водой детский бассейн во дворе. Об этом пишет Mirror.

В настоящий момент Уолли со своими шестью детьми и партнером проживают в отеле, так как их съемный дом оказался затоплен. Вода начала литься с потолка по стенам в гостиную, детскую и спальню.

«Два телевизора, игрушки, ковер — все промокло. Спальня детей воняет. Электрику пришлось отключить», — описал ущерб от произошедшего Уолли и добавил, что не хочет возвращаться в этот дом.

Прибывшие на место слесари объяснили, что затопление дома произошло из-за того, что Уолли подсоединил шланг для наполнения бассейна к крану на кухне. Вода пошла в обратном направлении, и бак на чердаке переполнился.

Специалисты посоветовали ему больше никогда не использовать краны в доме для наполнения бассейна. Британец утверждает, что раньше не знал об этом правиле. По его словам, почти все его знакомые совершали ту же ошибку.

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