Захарова прокомментировала скандал с высказываниями спикера украинской Рады в Белграде

Захарова: Сожалеем, что Белград не отреагировал на антироссийские эскапады Стефанчука

Москва вынуждена с сожалением констатировать, что антироссийские высказывания спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, прозвучавшие на состоявшейся в Белграде в начале недели конференции глав парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз (ЕС), не получили должной реакции со стороны сербских организаторов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Мы неоднократно говорили о том, что представители киевского режима не упускают малейшей возможности, чтобы превратить любое мероприятие в антироссийский "бенефис"», — напомнила она, назвав скандальную эскападу на белградской конференции очередным примером, иллюстрирующим тенденцию.

По словам Захаровой, рассчитывая на «покорную всеядность претендентов на членство в ЕС», Стефанчук «постарался максимально злоупотребить этой площадкой, чтобы задать тональность и сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия», в том числе высказываясь в том духе, что «нечего сербам оглядываться на русских с позиции младшего брата».

«Убеждены, что общественность дружественной Сербии хорошо осведомлена о том, что именно представляют из себя те, кто сегодня хозяйничает на Банковой, последовательно уничтожая историю, культуру и жителей собственной страны по заказу своих европейских хозяев», — резюмировала представитель МИД.

В ходе официального визита в Белград Стефанчук провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, на которой, по словам последнего, обсуждалось продолжение сотрудничества в процессе евроинтеграции и «улучшения двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес».

В ходе выступления на конференции Стефанчук призывал участников активнее поддерживать Киев и допускал другие провокационные высказывания. «Он приехал и чувствует себя как хозяин — аналогично тому, как ведет себя [президент Украины Владимир] Зеленский по всему миру. Считаю это провокацией, неуважением к нашей стране. И позор — Вучичу, Брнабичу (спикер парламента Сербии, экс-глава правительства страны), которые позволили так по-хамски себя вести», — сказал в связи с этим RTVI сербский политик Мирослав Парович.