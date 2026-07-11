Немецкий теннисист назвал невозможным приезд на Уимблдон бабушки из-за гражданства России

Александр Зверев назвал невозможным приезд на Уимблдон бабушки из-за гражданства России

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что его бабушка не сможет присутствовать на финальном матче Уиблдона-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

«У нее нет визы. К сожалению, у нее российский паспорт», — заявил Зверев. Он добавил, что был рад присутствию бабушки на «Ролан Гаррос» в Париже и надеется решить ее визовые проблемы в будущем.

Зверев сыграет в финале Уимблдона с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет в воскресенье, 12 июля.

Зверев имеет русское происхождение. Он родился в Германии в семье профессиональных советских теннисистов Александра и Ирины Зверевых, переехавших в Гамбург из Москвы в 1991 году.

