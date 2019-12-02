Москвич доверился риелтору и лишился квартиры и денег

В Зеленоградском округе Москвы полицейские задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Задержанный работает риелтором — предположительно, он продал чужую квартиру и присвоил вырученные деньги. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.

С жалобой на незаконные действия риелтора обратился 59-летний москвич. Он пришел в одно из столичных агентств недвижимости, чтобы получить помощь в продаже и покупке недвижимости. Мужчина заключил договор, согласно которому риелтор обязался сопровождать все этапы сделок. Впоследствии агент продал квартиру в Зеленограде, принадлежавшую клиенту, а деньги — 4,5 миллиона рублей — забрал себе.

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Новую квартиру для москвича он не приобрел и перестал выходить на связь. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Уже установлено, что злоумышленник не намеревался исполнить взятые на себя обязательства, средства он планировал потратить на личные нужды. В отношении риелтора возбуждено уголовное дело о мошенничестве, мужчина находится под подпиской о невыезде.

В сентябре текущего года аналогичный случай произошел в Удмуртии: местный риелтор взялся продать квартиру и оформил ее на себя. Впоследствии он продал недвижимость, а вырученные деньги присвоил. Мошенника арестовали.

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