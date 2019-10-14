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Неудачная реклама уничтожила карьеру американского риелтора

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Риелтору Крейгу Шайду из Монтгомери, штат Алабама, пришлось уволиться после того, как он разместил в интернете рекламу с расистским подтекстом. Об этом сообщает KWWL.com.

Специалист с 17-летним стажем предположил, что некоторые местные жители не удовлетворены результатами выборов мэра, в которых победил афроамериканец, и посоветовал им быстрее продавать свои дома. «Эй, Монтгомери, не нравится исход выборов? Звоните мне! Давайте продадим этот дом, пока рынок еще горяч», — написал риелтор на открытке с собственным изображением. За день до публикации рекламы стало известно, что победу на выборах одержал Стивен Рид. Он стал первым в истории Монтгомери чернокожим главой города.

Многие сочли рекламный призыв, придуманный Шайдом, некорректным. Мужчина был вынужден оставить пост в агентстве недвижимости, где он проработал много лет, и отказаться от членства в местной ассоциации риелторов.

Шайд утверждает, что в публикации не было намека на цвет кожи победившего кандидата. «Если бы я мог забрать свои слова обратно, я бы их забрал. Это ужасно. Я хочу принести извинения всем, кого это задело, кого я обидел», — заявил риелтор. Он отметил, что идея для рекламы была позаимствована из аналогичных публикаций 2016 года, когда на президентских выборах победил Дональд Трамп и вслед за этим многие американцы, в том числе знаменитости, заявили о желании покинуть страну.

Ранее в октябре пара из Ирландии пожаловалась на травлю после того, как снялась вместе со своим ребенком в рекламе немецкой сети супермаркетов. Фиона Райан и ее темнокожий жених Джонатан Матис вместе с их 22-месячным сыном появились в проморолике, предназначенном для телевидения билбордов. В адрес героев рекламы через интернет поступила масса негативных и оскорбительных комментариев. Авторы некоторых из них сравнивали IQ жителей Центральной Африки с IQ умственно отсталых людей.

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