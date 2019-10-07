Темнокожий мальчик снялся в рекламе и получил угрозы убийством

Пара из Ирландии пожаловалась на травлю со стороны интернет-пользователей после того, как снялась вместе со своим ребенком в рекламе немецкой сети супермаркетов Lidl в Ирландии. Об этом пишет Metro.

Фиона Райан (Fiona Ryan) и ее темнокожий жених Джонатан Матис (Jonathan Mathis) вместе с их 22-месячным сыном появились в проморолике, предназначенном для телевидения, и на билбордах. После начала рекламной кампании с их участием в сентябре одна из противников иммиграции, бывшая журналистка Джемма О'Доэрти (Gemma O’Doherty) призвала сторонников к травле пары и ребенка.

В адрес героев рекламы поступила масса негативных и оскорбительных комментариев. Авторы некоторых из них сравнивали IQ жителей Центральной Африки с IQ умственно отсталых людей. Среди прочего, пара получила угрозы убийством, которые были обращены не только к ним, но и к ребенку.

После этого Райан и Матис приняли решение покинуть Ирландию и вернуться в Англию, где они познакомились семь лет назад. «Меня трясло, я рыдала. Было ужасно читать это все. Мне кажется, никого не должны так травить», — поделилась своими чувствами Райан.

Представители Lidl заявили, что заблокировали О'Доэрти и пожаловались на нее в администрацию Twitter. «Мы гордимся нашей мультикультурной командой. В наших магазинах мы рады всем», — говорится в заявлении компании.

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