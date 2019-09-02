Блогер обвинил невиновную девушку в убийстве кота и навлек на нее травлю

Видеоблогер Дмитрий Иванов, известный как kamikadzedead, обвинил жительницу Новосибирска Варвару Благиню в убийстве кота и призвал своих поклонников писать ей в соцсетях. Девушка рассказала НГС, что она не убивала животное, это ошибка.

31 августа вышло видео, в котором автор призывал к расправе над Благиней. По версии блогера, именно она убила кота Мотю, которого ранее обнаружили расчлененным. В адрес невинной девушки и ее семьи поступали многочисленные угрозы.

Иванов в своем ролике привел ссылки на соцсети девушки. «Тварюша! Я не призываю тебя одуматься. Ты одна из тех, кому посвящают мой мем: "Найдите их, найдите их родственников, переверните все вверх дном", — это про вас. Про тех, которые издеваются над домашними животными», — обратился kamikadzedead в ролике к девушке.

Благиня заявила, что стала жертвой совпадения. «Меня уже путали с ней [убийцей кота]. Но потом начали сыпаться сообщения <...> Очень много человек писали гневные сообщения, угрозы, что меня найдут», — рассказала она. По словам девушки, писали также ее отцу и подругам.

Она уточнила, что пыталась связаться с блогером, но никакой реакции от него не последовало. Теперь Благиня намерена обратиться в полицию. Видео до сих пор доступно на YouTube, блогер пока никак не отреагировал в соцсетях на сообщение об ошибке.

Один из участников группы «Остановим новосибирских живодерок» в соцсети «ВКонтакте» Арсений Я. рассказал, что подозреваемая в убийстве кота использовала личные данные Благини для создания фейковой страницы. По его словам, они тоже думали, что девушка причастна к преступлению, «однако это было опровергнуто в первые же сутки после случившегося».

В начале августа в Академгородке кот по кличке Мотя не вернулся к хозяевам. Спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке у соседнего подъезда.

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