Живодер запугал зоозащитников сваренными живьем котами

Зоозащитники обратились в правоохранительные органы и к хакерам после того, как получили множество видеороликов с убийствами животных от неизвестного живодера. Его возможное имя уже удалось установить. Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Московская активистка Анастасия Федюнина рассказала, что садист начал отправлять ей видеозаписи 15 августа. Девушка также отметила, что подобные ролики приходили не только ей, но и другим волонтерам из разных городов.

В каждом видео злоумышленник убивает животных: в одном из роликов он варит кошку заживо, в другом — разделывает питомца ножом. При этом садист отправляет записи под именем Алены Савченко — одной из осужденных хабаровских живодерок.

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Зоозащитники надеются в скором времени отыскать живодера. Федюнина уже написала заявление в ОМВД «Лефортово». Кроме того, активисты наняли хакеров, которые проверили IP-адреса злоумышленника. Как выяснили взломщики, фото и видео могла отправлять девушка из Реутова по имени Дарья Смирнова. По данным авторов канала, подозреваемой уже заинтересовались полицейские.

В конце 2016 года СМИ сообщили о двух 17-летних живодерках из Хабаровска. По данным следствия, девушки в общей сложности убили более пятнадцати животных и птиц, включая собак, кошек и голубей. Подсудимые признали свою вину и раскаялись в поступках.

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