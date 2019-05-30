Хакер разоблачил тысячи порноактрис и пообещал сдать их общественности

Неизвестный хакер заявил, что собрал базу данных более чем 100 тысяч порноактрис и пригрозил, что опубликует ее в открытом доступе. Об этом сообщает издание Vice со ссылкой на публикацию в соцсети Weibo.

Программист уточнил, что использовал функцию распознавания лиц, чтобы найти фотографии реальных женщин в социальных сетях. Для поиска он взял ролики для взрослых, загруженные на различные порноресурсы, к примеру, PornHub.

Он не обнародовал никаких доказательств своих действий: в настоящий момент в сети нет ни баз данных, ни кода, лишь пустая страница на GitLab. В своем комментарии он сообщил, что выпустит «схему базы данных» и «технические детали» в начале июня.

Несмотря на отсутствие реального повода, сообщение спровоцировало многочисленные дебаты как в Китае, так и в США. Многие женщины заявили, что подобное отношение к работе порноактрис нарушает их права.

«Это ужасный пример, прекрасно демонстрирующий, как эти системы во всем мире обеспечивают мужское доминирование», — заявила Сорая Чемали (Soraya Chemaly), автор профеминистской книги. «Наблюдение, персонализация, вымогательство, дезинформация — все это происходит сначала с женщинами, а затем перемещается в публичную сферу», — добавила она.

Ранее старшеклассница из США Кейтлин Финк (Caitlin Fink) подверглась травле после того, как призналась, что работает порноактрисой. Так она пыталась заработать на жизнь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!