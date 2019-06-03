Разоблачивший тысячи порноактрис хакер покаялся и удалил их досье

Анонимный программист, собравший базу данных более 100 тысяч порноактрис, удалил свою картотеку. Как сообщает журнал MIT Technology Review, скорее всего, хакер побоялся нарушить европейский закон о конфиденциальности данных.

Пользователь из Германии собрал базу, используя функцию распознавания лиц. Он соотнес изображения актрис из порнороликов со снимками женщин в соцсетях. Хакер пригрозил опубликовать материалы, однако никаких доказательств существования этого досье не привел.

В случае обнародования информации закон Евросоюза о неприкосновенности частной жизни (GDPR) защитил бы жертв программиста. Он может быть применен к любой личной информации европейских резидентов, поэтому хакер был бы арестован и передан суду. Его картотека была бы признана незаконной, так как сам сбор данных производился нелегальным путем.

Согласно закону, личные данные, в том числе конфиденциальные биометрические, необходимо собирать для конкретных законных целей. Проверка актрис таковой не является. Если бы программист взимал деньги за доступ к этой информации, он мог бы оказаться в тюрьме на срок до трех лет по уголовному обвинению.

Информация о базе спровоцировала многочисленные обсуждения в сети. Специалисты в области юриспруденции и общественные активисты выступали против разоблачителя и требовали пресечь его деятельность.

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