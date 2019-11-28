Белорусского риелтора осудили на 15 лет за убийство москвичей

В Тверской области суд вынес приговор в отношении 57-летнего гражданина Белоруссии. Его признали виновным в мошенничестве, хищении имущества и убийствах. Мужчина был членом преступной группы, отбиравшей квартиры у жителей Москвы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как выяснили следователи, осужденный проживал на территории России незаконно. В 2016 году он совместно с другими членами банды убил четырех граждан, чтобы скрыть факт хищения у них недвижимости. Кроме того, при участии лжериелтора с банковских карт одного из потерпевших были незаконно списаны денежные средства в сумме около полумиллиона рублей.

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Жертвами банды «черных риелторов» становились, как правило, одинокие москвичи, злоупотреблявшие алкоголем. Их лишали имущественных прав путем мошенничества, а затем убивали. Группа действовала на протяжении 2013-2018 годов на территории Московской и Тверской областей.

Суд приговорил гражданина Белоруссии к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Слушание дела о деятельности преступной группировки продолжается.

Ранее в ноябре сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы и регионов задержали лжериелторов, обманывавших потенциальных арендаторов жилья. От деятельности банды пострадали свыше тысячи человек.

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