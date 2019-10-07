Правнуку Сталина пригрозили расправой из-за квартиры

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад обратился к юристу и в СМИ с сообщением об угрозах жизни, которые поступают в его адрес. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По словам мужчины, угрозы поступают ему, предположительно, от «черных риелторов», которые хотят отобрать квартиру в центре Москвы. Бенсаад — 47-летний художник, с детства страдающий глухотой. Вместе со своей женой, также слабослышащей, он проживает в квартире, которая, по информации издания, находится в районе метро «Китай-город». Площадь квартиры — около 80 квадратных метров, кадастровая стоимость — порядка 30 миллионов рублей. Квартира находится в долевой собственности у Селима Бенсаада и его отца Хосина, постоянно проживающего в Алжире.

Материалы по теме «Сталин — это миф» Как россияне разрываются между осуждением репрессий и любовью к вождю

Как рассказал изданию Селим Бенсаад, квартира была подарена Иосифом Сталиным Юлии Мельцер, жене Якова Джугашвили — старшего сына советского лидера. Затем квартирой владела Галина Джугашвили, дочь Мельцер. В 1970 году она вышла замуж за эксперта ООН по чрезвычайным ситуациям Хосина Бенсаада, у них родился сын Селим. Пара практически не жила вместе.

«Периодически я и мои близкие замечаем странную активность непонятных лиц. Нам звонят в домофон со странными просьбами, словами. Я и мои близкие постоянно, особенно часто — в последнее время, замечают за собой слежку. А однажды в почтовый ящик подкинули записку с угрозами. Содержание заключалось в ней, чтобы мы уехали из этой квартиры», — приводит слова Селима Бенсаада «Московский Комсомолец».

Представителем Бенсаада выступает адвокат Юлия Линник. По словам юриста, сейчас она готовит заявление в полицию о поступающих угрозах. Кроме того, Бенсаад подал заявление в многофункциональный центр о том, что любые сделки с квартирой на Китай-городе могут проводиться только при его личном участии. Поправки в закон об электронной передаче прав на недвижимость, позволяющие таким образом блокировать дистанционную продажу жилья, действуют в России с лета 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru