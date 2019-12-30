Банду черных риелторов обезвредили в Москве

В Москве полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся обманом потенциальных арендаторов жилья. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Члены группы размещали в интернете объявления о сдаче в аренду квартир по низким ценам. Позвонившим они представлялись риелторами и приглашали их в офис для выбора подходящего жилья. Далее с пострадавшими подписывали договор и требовали деньги за услуги. Взамен клиентам выдавали информацию о времени и месте встречи с собственником недвижимости.

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Однако псевдоарендодатели в указанное место не являлись. По информации полиции, ежедневно черные риелторы зарабатывали таким образом около 200 тысяч рублей. Банду обезвредили, в отношении ее членов возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Трое обвиняемых заключены под стражу, 13 фигурантов оставлены под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

В ноябре в России уже задерживали лжериелторов, обманывавших съемщиков жилья. От деятельности банды пострадали свыше тысячи человек. Преступную группу в октябре 2018 года сформировал 25-летний житель Казани. Как выяснили оперативники, в общей сложности банда ежедневно зарабатывала около 600 тысяч рублей.

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