Найдена самая маленькая квартира России

Самая компактная российская квартира расположена на первом этаже одного из жилых домов Москвы. Помещение общей площадью 8,4 квадратного метра выставлено на продажу за 1,95 миллиона рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Покупателю обещают московскую прописку и развитую инфраструктуру спального района Люблино. «Продается маленькая квартира-студия в районе районе Люблино Юго-Восточного округа Москвы, — говорится в описании. — Панельный дом 1989 года постройки. Доступный формат жилья, прописка сразу после сделки! Ухоженный зеленый двор. Во дворе дома школа и детский сад. Первый этаж! Окна ПВХ. Чистая квартира, но будет требоваться косметический ремонт! Можем сделать сами недорого, включая материалы, в короткие сроки».

Второе место в рейтинге самых маленьких квартир России занимает 10-метровый объект в Санкт-Петербурге, его цена — 1,36 миллиона рублей. Предложения аналогичной площади есть в Кемерово и Хабаровске — за 580 тысяч и 950 тысяч рублей соответственно. Кроме того, малогабаритные объекты (площадью от 12 до 15 «квадратов») найдены в Архангельской, Саратовской, Калининградской областях, в Ульяновске, Ялте и Пензе. Стоимость лотов — от 320 тысяч до 1,35 миллиона рублей.

«Оснащение бывших комнат собственными санитарной и кухонной зонами и последующий перевод их в статус квартиры становятся все более заметным трендом на рынке недвижимости, — отмечают аналитики. — Под "модернизацию" нередко попадают и помещения на первых нежилых этажах с последующим изменением статуса на жилой. Особенно эта практика распространилась в городах с высокими ценами на недвижимость, где подобный суперкомпактный вариант — едва ли не единственная возможность обзавестись стартовым жильем студентам, молодым семьям или переезжающим из других регионов».

Ранее в феврале сообщалось, что спрос на малогабаритные квартиры в Москве с 2010 года вырос более чем в четыре раза. Жилье особого типа — «однушки» площадью до 30 квадратных метров, «двушки» до 41 метра и «трешки» до 55 метров — покупают в основном приезжие, мечтающие закрепиться в столице.

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