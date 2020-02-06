В Москве резко вырос спрос на жилье особого типа

Спрос на малогабаритные квартиры в Москве с 2010 года вырос более чем в четыре раза, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, жилье особого типа — однушки площадью до 30 квадратных метров, «двушки» до 41 метра и «трешки» до 55 метров — покупают в основном приезжие, мечтающие закрепиться в столице. Также такие варианты подходят тем, у кого резко изменилась жизненная ситуация (развод, срочный разъезд с родственниками), и переезжающим из-за ухудшения материального положения.

«Кроме того, малогабаритные однушки выбирают те покупатели, которые в условиях экономической нестабильности не могут обременять себя кредитом или потратить все имеющиеся у них накопления. Для многих такое жилье является промежуточным вариантом, поэтому вскоре оно возвращается в экспозицию», — поясняют в «ИНКОМ».

По данным экспертов, на «вторичке» столицы доля малогабаритных квартир наиболее велика в категории однушек: 12 процентов из них — это мини-жилье. Специалисты также отмечают, что продавцы небольших объектов чаще, чем собственники полнометражных квартир, завышают цены, так как понимают, насколько дефицитным является их предложение. Они менее охотно идут на дисконт, а если и предоставляют скидку, то ее размер обычно незначителен — три против шести процентов в сегменте обычных квартир.

В октябре 2019-го экономист и политолог Михаил Делягин раскритиковал малогабаритные квартиры. Эксперт назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.

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