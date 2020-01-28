Мини-квартиры обрели популярность в Москве

В Москве становится все более востребованным формат мини-квартир — студий малой площади. Компактное жилье обрело популярность прежде всего из-за своей низкой стоимости, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Цена таких малогабаритных объектов — 3-3,5 миллиона рублей — конкурентоспособна, поскольку полноценная однокомнатная квартира с хорошими потребительскими характеристиками стоит уже от 6 миллионов рублей», — указывают риелторы. По их данным, на первичном рынке самая маленькая квартира (апартаменты) находится в поселении Первомайское (Новая Москва). Ее площадь — 14,3 квадратного метра, стоимость — 1,5 миллиона рублей.

Также на продажу в городе выставлены мини-квартиры в домах, построенных еще в советское время. Площадь таких объектов начинается от 12 квадратных метров, а кухни в них — от трех «квадратов». Кухонное пространство может быть не обособлено и находиться в коридоре. Ванная также имеет нестандартную планировку — например, может быть сидячей либо иметь только душ. Такие дома встречаются во многих столичных районах старой застройки.

«Покупка малогабаритной квартиры может стать вкладом в будущее — при желании владелец может в дальнейшем расширить свою площадь и приобрести большую квартиру, вложив дополнительные средства или прибегнув к помощи ипотечного кредитования», — отмечают в «МИЭЛЬ».

В октябре 2019-го экономист и политолог Михаил Делягин публично раскритиковал малогабаритные квартиры. Эксперт назвал маленькие студии консервными банками, а застройщиков, продающих чрезмерно компактное жилье, — алчными.

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